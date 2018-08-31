تحديد موعد ظهور تقنية الفيديو في دوري الأبطال

أعلن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال سيفرين للصحفيين في موناكو ، التي استضافت مراسم سحب قرعة دوري الأبطال وتوزيع جوائز اليويفا أمس الخميس، “نخطط لتطبيق هذه التكنولوجيا اعتبارا من مباراة كأس السوبر 2019 ، ثم دوري الأبطال. سنستخدمها بمجرد الاستعداد لذلك.”

ولم يبد سيفرين استبعادا قاطعا لتطبيق نظام “فار” في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم ، لكنه قال إن ذلك لم يكن ضمن الخطط الموضوعة في الوقت الحالي.

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد بشكل ناجح، في بطولة كأس القارات 2017 وكذلك في كأس العالم 2018 بروسيا.

كذلك جرى تطبيق النظام في عدة مسابقات دوري ، منها الدوري الألماني (بوندسليجا) ، الذي شهد حالات من الجدل حول آلية استخدام التكنولوجيا في التحكيم.