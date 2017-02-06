تحذيرات من النسخة الذهبية لتطبيق واتساب

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جدة ــ وكالات

حذر تقرير تقني من النسخة الذهبية لتطبيق واتساب، وذلك بعد وقوع مستخدمي التطبيق في الخداع، برسائل تحثهم على تحميل النسخة التي تعد برمجة خبيثة تعرض الهاتف للاختراق من قبل القراصنة.

وقال التقرير إن هذا التطبيق هو نسخة خبيثة، تعرض الهواتف المحمولة لخطر القرصنة وتحميل برمجيات خبيثة، وكان عدد من مستخدمي واتساب تلقوا رسائل تحثهم على الاشتراك في خدمة تحميل التطبيق الجديد، عن طريق موقع واتساب الذهبي الموجود ضمن الرسائل.

وقال التقرير إن الرسائل تروج للتطبيق بأنه يتميز بميزات إضافية تغري المستخدمين، منها القدرة على إرسال مئات الصور في أن واحد، مع إضافة رموز تعبيرية جديدة.