تحذيرات من تسرب (طحالب سامة) لمياه الشرب

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جدة ــ البلاد

حذر باحث امريكي في علم المحيطات وخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعى البروفيسور “ستيف لاري مورتن” من تسرب “طحالب سامة” لمياه الشرب السعودية، عبر محطات التحلية.

وقال “مورتن”، خلال محاضرة ألقاها بـ جامعة الملك عبدالعزيز مؤخرا أن الخبراء رصدوا تناميا كبير للطحالب السامة بشواطئ المملكة في السنوات الـ15 الأخيرة. مشددا على ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية للمملكة، لكونها أحد مصادر مياه الشرب.

ولفت مورتن الى عدم توافر إمكانية لرصد هذه الطحالب في المختبرات٬ وبالتالي يمكن ان تنتقل للإنسان من خلال مياه الشرب.