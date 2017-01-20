تحذيرات من رسالة غير مفهومة “تقتل” آيفون

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اكتشف بعض مستخدمي جهاز آيفون رسالة تتسبب في “قتل” هواتفهم الذكية وتوقفها عن العمل.

وتؤثر هذه الرسالة على أجهزة آيفون التي تحمل الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10

في حين لا تؤثر على الإصدار الأحدث iOS 10.2، وفق ما ذكرت صحيفة التايم.

وتتضمن هذه الرسالة نصا غير مفهوم مكون من رموز الإيموجي التعبيرية، مثل العلم، والرقم صفر، وقوس قزح

كما شرح أحد المستخدمين على قناة في يوتيوب، وتتسبب في توقف الهاتف عن العمل إلى حين إعادة تشغيله.

واكتشف هذه الثغرة أحد مطوري نظام التشغيل iOS الفرنسي فنسنت ديسمورس

الذي قال إن الرسالة تسبب في تجميد الشاشة والأزرار لمدة قد تمتد من دقيقة إلى خمسة دقائق، بدون أن يفتحها مستقبلها.

وبينما لم يتمكن المطورون من الوصول إلى السبب الحقيقي وراء تأثير هذا النوع من الرسائل

نصحت شركة أبل مستخدميها بتنصيب أحدث نظام تشغيل لتفادي الوقوع فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها جهاز آيفون من هجمات تتسبب في إيقافه

ففي العام الماضي اشتكى بعض المستخدمين من رسالة خبيثة تحتوي

أحرفا من الإنجليزية والعربية والصينية، تسببت في تعطيل أجهزتهم.