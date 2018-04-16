تحذير أميركي جديد للنظام السوري.. ولندن.. حان وقت الضغط على الأسد

عواصم ـ وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: إن بريطانيا ستبحث “الخيارات” مع حلفائها، إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية مرة أخرى ضد شعبه.

ويأتي هذا التحذير البريطاني بعد أن توعدت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات كتلك التي نفذتها بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا يوم السبت، في حال أقدم الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): إن أي موقف أميركي مستقبلي يعتمد تماما على ما سيفعله الأسد. وأكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نكي هيلي أن بلادها مستعدة في أي لحظة للرد عسكريا على النظام السوري في حال تجرأ على استخدام أسلحة كيميائية مرة أخرى، وأنه كان تصرفا صائبا لمنع استخدام مثل تلك الأسلحة.

وأكد جونسون، أنه سيجري الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وأضاف في تصريحات صحفية: “لا يسعنا الجزم بأن بشار الأسد ما زال يمتلك أسلحة كيمياوية”.

وأوضح جونسون أن السبب الرئيسي في أن الضربات كانت تصرفا صائبا هو منع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا وفي العالم.

وقال جونسون: “لا يسعنا معرفة كيف سيرد نظام السوري على الضربات الصاروخية”، مردفا: “سنواصل الضغط على الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض”.