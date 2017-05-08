تحذير شركات التأمين من التلاعب

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الرياض – البلاد

شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة, ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وجاء في تعميم وزع على شركات التأمين الصحي بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة ومدينة, بحيث لا تقل فيما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخةً منه.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد بن سليمان الحسين, أن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة ، مهيبا بجميع الشركات المؤهلة إلى التقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها، حيث لن يتم السماح بعد تاريخ 11 /8 /2017 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد.