تحذير من الاستقدام عبر شبكات التواصل

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مانيلا – الرياض – البلاد

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، أمس الأربعاء تحذيرًا للمواطنين من استقدام العمالة المنزلية “عبر المكاتب الفلبينية”، أو مواقع التواصل أو الأشخاص.

وأكدت على المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية “ضرورة اتباع الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

يأتي هذا بعد شكاوى تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين من سماسرة،

وأوضحت السفارة أنها لا تنصح بالاستقدام المباشر، وأن يتم الاستقدام عبر مكاتب سعودية مرخص لها، مما يحفظ حقوق المواطنين.