تحذير من هكر عالمي قادر على اختراق كل شيء

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لندن ــ وكالات

حذرت مؤسسة بريطانية تعنى بالأمن الإلكتروني والرقمي، المؤسسات غير المجهزة جيدا من احتمال تعرض أجهزتها للاختراق في أي وقت، خصوصا تلك التجهيزات المرتبطة بشبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أن من بين التجهيزات المعرضة للاختراق، الثلاجات “الذكية” الحديثة، التي أخذت في الانتشار في كل مكان مثل المكاتب والمنازل وغير ذلك.

وقالت إن المخترقين والمتسللين (الهاكرز) اصبح لديهم خيارات كثيرة في هذا المجال لشن هجماتهم.

ومن بين ألاجهزة الحديثة المعرضة لهجمات الهاكرز أيضا “الغلاية الذكية” أو الإبريق الذكي وأجهزة قياس وتنظيم درجات الحرارة.

وحذرت الشركة من ان عدم الاستعانة بكلمات سر على درجة معينة من الصعوبة يتيح للهاكرز شن هجماتهم بسهولة وحرية أكبر.

وقالت الشركة إن الغلايات الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة كانت عرضة لملايين الهجمات، كغيرها من الأجهزة الذكية.

وأوضحت المؤسسة الأمنية أنه حتى كاميرات فيديو مراقبة الأطفال تعرضت لهجمات الهاكرز، ومن الأمثلة على ذلك أن أحد المتسللين نجح في اختراق كاميرا مراقبة طفل، وصار يصرخ بهدف إزعاج الطفلة البالغة من العمر سنتين.