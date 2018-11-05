دولية

تحرير مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر بالحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / صفر / 1440 هـ       5 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حررت ألوية العمالقة في اليمن اليوم الاثنين مدينة الأمل، وجولة الشحاري ومطاحن صوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وثلاجة الحمادي المركزية شرقي مدينة الحديدة.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن الألوية خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة

من إيران في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح

مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، لتحرير وتطهير ما تبقى

من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفرق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية

والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *