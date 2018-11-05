تحرير مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر بالحديدة

حررت ألوية العمالقة في اليمن اليوم الاثنين مدينة الأمل، وجولة الشحاري ومطاحن صوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وثلاجة الحمادي المركزية شرقي مدينة الحديدة.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن الألوية خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة

من إيران في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح

مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، لتحرير وتطهير ما تبقى

من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفرق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية

والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين