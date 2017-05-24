تحري هلال رمضان مساء غد

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الرياض- البلاد

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء غد الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان 1438 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

فنظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى مساء يوم الجمعة الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .