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مكة المكرمة – البلاد

دعت أمانة العاصمة المقدسة كافة الجهات الرسمية لمراجعة أوضاع مقراتها وفروعها المقامة في كبائن وبركسات خارجية في بعض المواقع العامة وتحت الجسور, لعزمها على بدء مشروع تحسين الواجهة البصرية في أحياء مكة المكرمة, وإزالة كل ما يشوه المظهر العام للمدينة المقدسة خصوصا في المنطقة المركزية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج أن الأمانة ستنفذ حملة لإزالة الكبائن المستخدمة من قبل الأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى المنتشرة بشكل عشوائي في بعض الأحياء وتحت الجسور, بطريقة مسيئة للمنظر العام والاستعاضة عنها بمبانٍ على مستوى حضاري راقٍ بتصاميم مميزة ووفق الاحتياج.

وشملت الحملة بمرحلتها الأولى عدداً من المواقع في المنطقة المركزية بالتعاون مع البلديات الفرعية المتمثلة في بلديات الغزة, والعزيزية, واجياد, والمسفلة, فيما ستشمل جميع أحياء مكة المكرمة في المراحل اللاحقة بإذن الله.