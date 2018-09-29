تحطم طائرة شبح F-35B أمريكية خلال مهمة تدريبية

أعلن مسؤولون محليون والجيش الأمريكي أن مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز إف-35 بي تحطمت قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا قبل وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بوفورت إن الطيار، الذي كان الوحيد على متن المقاتلة، قفز من الطائرة بأمان وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصابا بجروح.

وقال مسؤول عسكري أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الطائرة التي تحطمت هي من طراز إف-35 بي التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

ولم يذكر الجيش أو مسؤولون محليون سبب التحطم.