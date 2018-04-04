تحطم طائرة هليكوبتر لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للسلاح أثناء مهمة تدريبية في جنوب ولاية كاليفورنيا ، الليلة الماضية ، ومن المعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

وقالت مشاة البحرية الأمريكية في بيان لها اليوم إن “الطائرة الهليكوبتر من طراز سيكورسكاي سي إتش-53 إي سوبر ستاليون من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة مشاة البحرية في ميرامار بكاليفورنيا

مشيرة إلى أن طائرة الهليكوبتر تحطمت بعد قيامها في مهمة روتينية وجرت في صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كيلومترا شرقي سان دييجو”.

ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات عن الحادث الذي يجري التحقيق فيه.