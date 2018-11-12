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تحطم مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      12 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سقطت مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين بسبب عطل فني اليوم.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طاقم عمل المقاتلة اف ايه 18 كان يقوم “بعمليات روتينية” عندما اضطرا للقفز بالمظلة من المقاتلة.

وأضاف البيان” انتشلت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لحاملة الطائرات “يو اس اس رونالد ريجان” الطيارين على الفور وجرى إعادتهما للسفينة للخضوع للفحص الطبي.

وأوضح البيان أن الطيارين بحالة جيدة.

يشار إلى أن الأسطول السابع الأمريكي الذي تعد حاملة الطائرة “ريجان” جزءًا منه، شارك في عدة عمليات مؤخرًا في المياه الآسيوية. وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما.

ibrahim

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