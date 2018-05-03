تحطم مقاتلة روسية قبالة السواحل السورية ومقتل طياريها

تحطمت مقاتلة روسية ، اليوم الخميس ، في البحر المتوسط بعد اقلاعها من قاعدة جوية في سورية، ما أدى الى مقتل طياريها، وفق ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وصرحت الوزارة أن «مقاتلة من طراز، سوخوي 30 اس ام، روسية تحطمت في البحر المتوسط حوالى الساعة 09:45 (06:45 توقيت غرينيتش)، بينما كانت تعلو في الجو بعد اقلاعها من قاعدة حميميم الجوية. وقُتل الطياران»، وفق كالة «تاس» الرسمية.

وأضافت ان «الطائرة لم تشتعل فيها النيران»، مضيفة انه «بحسب المعلومات الاولية، فان سبب التحطم قد يكون دخول طائر الى المحرك».