تحفيز الاستثمار السياحي في الطائف ومدينة عكاظ

الطائف- البلاد

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ورشة عمل المشروعات السياحية والاستثمارية بمحافظة الطائف, بمشاركة غرفة الطائف وأمانة الطائف وعدد من رجال الأعمال, سلطت الضوء على المستثمرين ورجال الأعمال ‏في الطائف وخارجها ضمن أهداف فرع الهيئة بالطائف لتحفيز الاستثمار السياحي بالمحافظة .

وأكد مدير عام فرع الهيئة بالطائف الدكتور علي آل زايد, أهمية تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ‏بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إعادة الطائف لمكانتها السياحية, مشدداً على أهمية أن يتحمل كل‏ مسؤول عن الشأن السياحي بالمحافظة لتحقيق هذه الرؤية, مفيدا أن الهيئة وعلى مدار سنوات عملت العديد من الدراسات لبعض ‏الفرص الاستثمارية وحان الآن طرحها للمستثمرين, مشيداً بدور أمانة الطائف والغرفة التجارية الصناعية .

فيما أبان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل, أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو لتبادل الآراء بين القطاع الخاص والحكومي‏ لتسهيل عملية الطرح ومعالجة جميع المعوقات الموسمية لإيجاد منتجات سياحية على مدار العام .

‏عقب ذلك, ‏قدم نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المساعد لتطوير المواقع السياحية المهندس أسامة خلاوي, عرضاً عن الفرص الاستثمارية في محافظة الطائف وتحديدا مدينة عكاظ التي تعد وجهة سياحية متكاملة حيث روعي في دراسة المشروع الجوانب التطويرية, مؤكدا أن الهيئة تعمل دائما مع شركائها, كاشفاً أنه سيتم قريبا إنشاء المنطقة التراثية في مدينة عكاظ, مشيراً إلى أن الموقع الحالي لفعالية سوق عكاظ يمثل 700 ألف متر مربع بينما سيقام مشروع المدينة ‏على مساحة 10,000,000 متر مربع .

‏في حين استكمل مدير إدارة الاستثمار عبد المجيد الناصر, عرض الفرص الاستثمارية بمدينة عكاظ التي تشمل فندق الأعمال ومركز الأعمال ومركز المؤتمرات والسوق التراثي والنزل التراثية, وعن فرص استهداف الطائف ضمن المدن الاستراتيجية لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 .

من جهته استعرض رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي, عدداً من المحفزات للاستثمار في الطائف وفي مدينة عكاظ تحديداً, أهمها المطار الجديد والفعاليات التي تقام حاليا ‏مشيداً باحترافية الهيئة في دراسة وطرح المشاريع السياحية .

أمانة الطائف, كان لها حضور لافت في ورشة المشروعات السياحية والاستثمارية في الطائف, حيث تحدث المهندس أمين الشهراني عن دور الأمانة في تأهيل عدد من المنتزهات والمواقع السياحية بالمحافظة, وقيامها بتحديد عدد من المواقع لطرحها للاستثمار كمخيمات بيئية, مبيناً أن مشروع المنطقة التاريخية في وسط البلد الذي تم تهيئته من قبل الأمانة, أصبح وجهة سياحية فريده وسيتم العمل ‏على مشروع الجادة التاريخية في شارع البريد قريباً .

واختتمت الورشة, بحوار بين الحضور والمسؤولين والإجابة على جميع الأسئلة والمقترحات حول تنمية المشروعات السياحية في الطائف .