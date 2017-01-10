تحفيظ القرآن الكريم بجدة تفوز بأولمبياد اللغة العربية

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جدة – إبراهيم المدني

حصدت حلقات مجمع المودة القرآني بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “خيركم في جدة ” ،على المركز الثالث في مسابقة أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة، من خلال الطالب عثمان بن عبدالله باموسى ، الذي تأهل للمسابقة ذاتها على مستوى العالم العربي .

مما يُذكر أن مسابقة أولمبياد اللغة العربية كانت بتنظيمٍ من وزارة التعليم على مستوى المملكة ، بمشاركة 200 طالب يمثلون محافظات المملكة ، في حين سيتم إجراء دورات تدريبية للعشر الأوائل، على إثرها يتم اختيار ثلاثة متسابقين ليمثلوا المملكة في المسابقة ذاتها على مستوى الوطن العربي .