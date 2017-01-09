العدد 21809 09 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تحفيظ القرآن الكريم بجدة تفوز بأولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة

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تحفيظ القرآن الكريم بجدة تفوز بأولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة
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حصدت حلقات مجمع المودة القرآني بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “خيركم في جدة “.

على المركز الثالث في مسابقة أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة.

من خلال الطالب عثمان بن عبدالله باموسى ، الذي تؤهله إلى المسابقة ذاتها على مستوى العالم العربي .

مما يُذكر أن مسابقة أولمبياد اللغة العربية كانت بتنظيمٍ من وزارة التعليم على مستوى المملكة.

بمشاركة 200 طالب يمثلون محافظات المملكة .

في حين سيتم إجراء دورات تدريبية للعشر الأوائل على إثرها يتم اختيار ثلاثة متسابقين ليمثلوا المملكة في المسابقة ذاتها على مستوى الوطن العربي .

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التصنيف: التربويــة,محليات

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