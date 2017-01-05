تحليل: 13 شركة مهددة بالشطب من سوق الأسهم السعودية

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الرياض ــ البلاد

تواجه 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية خطر التصفية والحل مطلع مايو المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية.

ووفقا لتحليل، فإن هذه الشركات عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، وكانت هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار، قد منحت تلك الشركات مهلة عاما لتعديل أوضاعها، تنتهي في 1 مايو 2017

يشار إلى أن الخسائر المتراكمة لجميع الشركات أعلنت بنهاية نوفمبر الماضي.

ويستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من هذه الشركات، بعدد ست شركات تشكل 46 في المائة من الـ13 شركة، يليه قطاع الزراعة بشركتين، فيما شركة واحدة من قطاعات الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والاتصالات، والبتروكيماويات، والإعلام والنشر.

ومن بين الـ13 شركة، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها وهي: المعجل (293%)، وقاية للتأمين (147%)، بيشة (138%)، والباحة (124%).

بينما ثلاث شركات خسائرها بين 75 في المائة و100 في المائة، وهي: سند (78%)، نماء للكيماويات (76%)، وعذيب للاتصالات (76%).

بينما ست شركات خسائرها 50 % إلى أقل من 75 في المائة، وهي: الأسماك (68%)، الأهلية للتأمين (68%)، أمانة للتأمين (64%)، ملاذ للتأمين (62%)، سوليدرتي (52%)، وأخيرا تهامة للإعلان (50%)