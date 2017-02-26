تحويل مطار الملك فهد إلى شركة

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الرياض – البلاد

صدرت الموافقة على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة، إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مؤخرا مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة معالي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، ناقش خلاله عدداً من القضايا التي تهم الهيئة وقطاع الطيران المدني في المملكة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد؛ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

واطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني، والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقرّ القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م.