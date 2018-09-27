تحويل 6 آلاف مستفيد من الضمان إلى أصحاب مشاريع

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أكثر من 6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي، تمكنوا من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية، ليستغنوا عن معاش الضمان الشهري؛ وذلك خلال 2018م.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها ، الخميس ، أنها تقدم مجموعة من المحفزات والممكنات تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، على الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، إن وكالة الضمان الاجتماعي عقدت -بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية- العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تستهدف تمكين فئات الضمان في سوق العمل.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضًا ميسرة للمستفيدين تصل إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية طوال حياة المشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة.