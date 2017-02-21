تخريج أول دفعة دبلوم تمريض بمستشفى جامعة المؤسس

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جدة – عبدالهادي المالكي

احتفل مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بتخريج أول دفعة لدبلوم التمريض يقوم به المستشفى حيث كانت سابقا يعطى في هيئة التخصصات الصحية ‏.

هذا وقد افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلا كلمة وكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي ثم كلمة مديرة إدارة التمريض أستاذه ليلى الطبش وتلاها كلمة للدكتور احمد ابو شايقه ممثل هيئة التخصصات الطبية و مديرة الدبلوم للدراسات العليا فئة التمريض أ/غادة ابو النجا كما صاحب الحفل ‏مسيرة لتخريج طلبة الدبلوم وتكريم الطلبة والمشاركين في التنظيم لهذا الحفل

‏الجدير بالذكر أن مستشفى جامعة الملك عبد العزيز سيقوم بتخريج طلبة دبلوم التمريض سنويا من المستشفى كما سيتم إعتماد الشهادات من هيئة التخصصات الطبية حيث كان في هذا العام لتخصص القبالة والحالات الحرجة