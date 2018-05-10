تخريج دورات الدفاع الجوي بجدة والطوارئ الخاصة بالمدينة

جدة- البلاد

أقام مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي بجدة مساء أمس حفله السنوي لعام 1439هـ لتخريج الدورات التخصصية والتأهيلية المنعقدة للضباط وضباط الصف بجانب دورة الفرد الأساسي بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو وذلك بمقر المركز بجدة .

وأشاد قائد مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي العميد الركن سعيد بن عبدالله القرني في بداية الحفل بالخريجين وحسن انضباطهم خلال فترة دراستهم بالمركز والمدرسة ، متمنيا لهم الاستفادة القصوى من كل ما تلقوه من علوم عسكرية وتأهيلية ونقلها إلى وحداتهم لتعم الفائدة على الجميع .

بعد ذلك بدأ العرض العسكري باستعراض العديد من التشكيلات بالسلاح داخل الميدان التي عكست مدى المهارة والاتقان في التدريب التي يتمتع بها الخريجين .

إثر ذلك أعلن ركن تعليم المركز والمدرسة العقيد الركن خضر بن مخضور الجدعاني النتائج النهائية العامة لجميع الدورات وتسليم الهدايا للخريجين ودروع التميز والأنشطة لأجنحة واقسام المركز والمدرسة. من جهة اخرى رعى معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي أمس, حفل تخريج دورة ” القتال الجبلية ” بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة, بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة ومديري الإدارات والحكومية .