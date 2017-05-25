تخريج دورة الفرد الأساسي بمركز التدريب البحري

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جدة – واس

احتفل مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي أمس بتخريج الدفعة 209 من دورة الفرد الأساسي شملت العديد من التخصصات الفنية، بحضور نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية اللواء البحري الركن إبراهيم بن ناصر المغلوث. وأشاد قائد مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي العميد البحري الركن فهد بن عبدالرزاق الشمراني في كلمة ألقاها خلال الحفل بما قدمه الخريجين من مجهودات خلال فترة تدريبهم، ما أثمر عن تحقيق الأهداف التي دربوا عليها خلال دورتهم التدريبية. وعبّر الخريجون في كلمتهم عن سرورهم بهذا التخرج الذي سيقدمهم إلى منصات الفخر والاعتزاز بخدمة الوطن والدفاع عنه وحماية مقدراته، منوهين بالتدريب الذي تلقوه وأكسبهم مهارات تفيدهم في ميدان العمل، داعين الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة – حفظها الله – . من جانبه اللواء المغلوث في تصريح له عقب الحفل أن القوات البحرية مقبلة على تقنية ومنظومة حديثة بدعم ورعاية خادم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، مهيباً بالخريجين أن يرفعوا من مستوياتهم ومعلوماتهم ليواكبوا هذه النقلة الحديثة.