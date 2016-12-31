تخريج دورة (نظام اﻷفراد) بشرطة جازان

شارك عبر واتساب

جازان – مصطفى هندي

رعى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي حفل تخريج دورة (نظام اﻷفراد) والتي أقيمت بمركز تدريب شرطة منطقة جازان وشارك بها 25 متدربا من الضباط واﻷفراد من منسوبي شرطة المنطقة وافرع الامن العام.

حيث أحتضن مسرح الحزم بقاعة الشهداء بمقر مديرية الشرطة حفل التخريج.

وأكد اللواء الدويسي ما لهذه الدورات من إيجابيات وهي إحدى سياسات التدريب التي ينتهجها الأمن العام وتسعى شرطة منطقة جازان لتطوير وتأهيل كوادرها وفق رؤية تقدم أفضل الحلول التدريبية واكتساب الخبرة لشتى الجوانب اﻷمنية والتميز في اﻷداء الوظيفي من خلال توفير فرص تدريبية عالية المهنية.