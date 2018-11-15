تخريج طلاب الدفعة 212 بالأسطول الغربي

جدة -واس

احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي أمس بتخريج الدفعة 212 من دورة الفرد الأساسي تحت رعاية معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي , وبمشاركة قائد الأسطول الغربي المكلف اللواء البحري الركن حامد بن بخيت الجهني وأركانات المركز.

وأكد قائد مركز التدريب البحري اللواء محمد بن مخاسر الشمراني في كلمة رحب خلالها بحضور معالي قائد القوات البحرية والوفد المرافق له وأولياء أمور الخريجين ، تلقي الطلاب خلال فترة تواجدهم في المركز التدريب والتأهيل العسكري الذي يؤهلهم بحول الله تعالى للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية ،

واثقين بالله ثم بما تعلموه ليكونوا عونا لهم على أداء الواجب المناط بهم. وأعرب الخريجون في كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب البحري عبدالرحمن سلطان البيشي ، عن سعادتهم بتشريف معالي قائد القوات البحرية لحفل التخرج ، عادين هذا اليوم بداية لحياتهم العملية والانخراط مع من سبقهم من زملائهم في القوات البحرية متسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.