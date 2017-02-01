تخريج طلاب مجمع الملك سعود بالدرعية

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الرياض- البلاد

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حفل تخريج طلاب ثانوية مجمع الملك سعود, وذلك في قاعة الدرعية بجامعة الملك سعود بحضور مدير مكتب تعليم الدرعية الأستاذ فواز آل داود. وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين ثم كلمة لقائد ثانوية مجمع الملك سعود الدكتور وليد الحيدر ,كما تخلل الحفل عرض مصور لمسيرة الطلاب التعليمية ومسيرة المجمع التعليمي التي بدأت بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للمجمع ,حينما كان أميرا لمنطقة الرياض عام 1419هـ.

كما ألقى سعادة المدير العام كلمة هنأ فيها الخريجين وتحدث عن شيء من ذكرياته خلال الانتقال من مرحلة الثانوية إلى الجامعة ,ثم اختتم الحفل بتسليم الهدايا والصور التذكارية.