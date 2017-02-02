تخريج 168 متدربا بتقنية نجران

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نجران – البلاد

اعتمدت الكلية التقنية بنجران، 168 خريجًا في الفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1438هـ، في أقسام التقنية الميكانيكية ( إنتاج )، والتقنية الإدارية ( الإدارة المكتبية – المحاسبة )، والتقنية الكهربائية ( القوى الكهربائية )، وتقنية الحاسب الآلي ( البرمجيات – الدعم الفني )، وقسم تقنية المحركات والمركبات ( المحركات – المركبات ).

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن دور الكلية لا ينتهي بتخرج المتدربين بل أن هناك دورًا أساسيًا ومهمًا لمكتب التنسيق الوظيفي بالكلية وهو العمل على إيجاد وظائف للخريجين من خلال التنسيق المستمر والتعاون المتواصل مع الكثير من الجهات، منوهًا بدعم واهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب من خلال الخطط والاستراتيجيات والمبادرات المختلفة التي تصب في تطوير العملية التدريبية، داعيًا الخريجين للتسجيل في موقع تقني الإلكتروني لتوفير بياناتهم وربطهم بالوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية بكل يسر وسهولة.