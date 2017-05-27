تخريج 20 متدربا بمجمع كسوة الكعبة المشرفة

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مكة المكرمة – البلاد

احتفى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أمس الأول بتخريج الدفعة الثالثة من المتدربين الذين اتموا البرنامج التدريبي الثالث في الخياطة ولمدة فصلين تدريبين هذا العام الدراسي 1438هـ بحضور مدير المجمع الدكتور محمد بن عبد الله باجودة ورئيس قسم الخياطة بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة المهندس عبد الرحمن اللحياني, ووكيل المجمع لشؤون الإدارية هشام بن سليمان علاء الدين ومدير العلاقات العامة خالد سباعي و مساعد وكيل الشؤون الإدارية عبدالعزيز بن مرضي اللقماني والصانع خالد الهندي الذي اشرف على التدريب داخل المعهد.

وأوضح الدكتور باجودة أن هذه الدفعة هي الثالثة والبالغ عددها عشرون متدرباً قد باشرت مهامها المناطة بها مع زملائهم من منسوبي المجمع.