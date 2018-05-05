تخريج 463 طالبا وطالبة بجامعة فهد بن سلطان

تبوك – سعد الشهراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان، من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الخامسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1438/1439هـ، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , بعدها بدأت مسيرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة , بعد ذلك مسيرة الخريجين البالغ عددهم 463 طالباً وطالبة, في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 357 طالبًا و106 طالبات , ويشاركهم عدد من المبتعثين من 9 دول شقيقة وصديقة؛ حيث حصل على درجة الماجستير 71 طالباً وطالبة ، في حين حصل على درجة البكالوريوس 392 طالباً وطالبة.

عقب ذلك القى مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير المنطقة , كما شكر سموه على رعايته الحفل ودعمه غير المحدود للجامعة ومساندتها .

وقال : إن هذه اليوم هو يوم الإعتزاز بالإنجاز ومناسبة نشتاق لها أيما اشتياق أن نرى سموكم الكريم يشهد ويبارك تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان بعد أن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أروقة هذه الجامعة التي ماهي إلا نتاج رعاية سموكم , وما نهجها إلا توجيهكم .

وأضاف : يشاركنا حفلنا هذا طلاب تغربوا عن أوطانهم من أجل العلم , منهم من فلسطين والأردن وسوريا واليمن وموريتانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية , مشيراً إلى أن العمل يجري في الجامعة على استحداث برنامج البكالوريوس في الطاقة المستدامة بكلية الهندسة , ليكون عهداً جديداً يضاف إلى ما تم استحداثه سابقاً من خمس تخصصات للماجستير نشهد اليوم تخرج طلابها وطالباتها , ومستقبلاً نقطع من خلاله العهد على أنفسنا بأن تسعى إدارة الجامعة جاهدةً في إستحداث إجراءات كليات جديدة وبرامج أكاديمية وفرص تدريب تصب جميعاً في خدمة المجتمع .

وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة تبوك وثائق التخرج لممثلي أقسام الجامعة ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين .

ثم أدلى سموه بتصريح قال فيه : هذه من أمتع وأسعد اللحظات أن أكون متواجدًا في حفل تخرج أبنائنا وبناتنا , معرباً سموه عن سعادته بمشاهدة خريجات سعوديات من قسم الهندسة كأول دفعة بالمنطقة تتخرج من مثل هذه التخصصات التقنية .

وأكد سموه أن ذلك يدعو إلى التفاؤل الكبير خاصة وأن المنطقة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة في المجالات التنموية كافة , وسيكون لخريجي وخريجات المنطقة من طلاب وطالبات جامعة تبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان الدور المهم فيها ، متمنياً سموه للخريجين التوفيق في مستقبلهم العلمي والعملي ليسهموا في بناء الوطن .