تخريج 50 متدربا في دورة الأمن الداخلي بالخفجي

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الدمام-حمودالزهراني

أنهى 50 متدرباً في الفوج الرابع والعشرين بمحافظة الخفجي تدريباته في دورة الأمن الداخلي الذي أطقلتها وزارة الحرس الوطني لرفع كفاءة العاملين من الأفراد وجاهزيتهم للحفاظ على أمن الوطن ومقدساته.

ورعى أمير (الفوج الرابع والعشرون) بمحافظة الخفجي فهد بن ماجد بن شوية حفل تخريج 50 متدرباً في دورة الأمن الداخلي منهاج 81 بمبنى الفوج في الخفجي، تلقوا خلالها العديد من الممارسات العملية التي تُساعدهم في تطوير مهاراتهم للدفاع عن أرض الوطن وحفظ النظام وحماية مقدساته من الأيادي الخبيثة.

وتحدث عدد من الضباط خلال الحفل عن تنظيم مثل هذه الدورات التي تُساهم في تطوير الأداء على أيادي نخبة من المدربين في الميدان تعاملوا أيضاً مع فك أعمال الشغب وضمن التوجيهات التي تبذلها وزارة الحرس الوطني في تطوير منسوبيها. وفي نهاية الحفل حث أمير الفوج فهد بن ماجد بن شوية الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للقيام بالواجبات والمهام التي توكل لهم على أكمل وجه لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي، وقدم بعدها شهادات التكريم للأفراد المشاركين وعددهم 50 فردا، فيما ستشهد الأيام القادمة تخريج دفعات أخرى من الأفراد.