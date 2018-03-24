تخصصات جديدة تفي باحتياجات سوق العمل

جدة ــــ محمد حامد الجحدلي

ضمن مواكبة التجارب العالمية ، ومستجدات العلوم بالجامعات المتقدمة والمراكز البحثية ، توصلت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، لتطوير مخرجاتها من حيث التوازن بين الكم والكيف ، ذكر ذلك لـ ( البلاد ) سعادة عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي ، بأن ذلك يأتي في إطار توجه الجامعة لخدمة المجتمع ، والوفاء بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار التحول الوطني 2020م ، المنبثق من رؤية المملكة 2030م واستيعاب الزيادة المضطردة ، في أعداد المتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، لتضاعف جهودها من أجل تحقيق أهدافها القريب وخططها المستقبلية ، سعيا وراء إنجازات علمية تتطلع الجامعة لتحقيقها ، وأشاد عميد الدراسات العليا الدكتور سعود السلمي بكافة الدعم الذي تجده العمادة ، من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وبإشراف سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ليبلغ عدد برامج الدراسات العليا (190) برنامجاً، منها (44) برنامج لدرجة الدكتوراه، و(139) برنامج لدرجة الماجستير، و(7) برامج للدبلوم العالي ، وشملت تحديث برامج قائمة واستحداث تخصصات جديدة وبرامج بينية ومشتركة مثل تقنيات النانو والطاقة المتجددة ، وفق معايير وتصنيف الجامعات العالمية ، من خلال عدد الأبحاث المنشورة والرسائل العلمية ، وعدد براءات الاختراع المسجلة ، في الهيئات والمراكز العلمية العالمية.