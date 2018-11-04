تخصصي الدمام يحصل على جائزة الجودة

الدمام- حمود الزهراني

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على جائزة الملك عبد العزيز للجودة، عن فئة القطاع الصحي الحكومي في المستوى الفضي وذلك في الدورة الرابعة التي شملت أكثر من 300 منشأة متقدمة على الجائزة تجاوزت 200% عن الدورة السابقة، فيما حصلت 26 منشأة فقط على الجائزة، من ضمنهم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. الجدير بالذكر، تأتي هذه الجائزة ضمن الجهود الفعالة من جميع إدارات المستشفى بقيادة الإدارة التنفيذية وإدارة الجودة والتطوير، في المرة الأولى التي تتاح فيها هذه الفرصة للقطاع الصحي الحكومي، علماً أن المستوى الفضي هو أعلى مستوى حققه القطاع الصحي الحكومي والخاص.

من جانبه تقدم الأستاذ عصام المهيدب “رئيس المجلس الاستشاري للتجمع، بخالص شكره وتقديره: “باسمي وباسم أعضاء المجلس الاستشاري للتجمع وكافة منسوبيه، يسرنا أن نتقدم بالتهاني والتبريك إلى إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومنسوبيه لتحقيقهم هذه الجائزة، وإننا إذ نفخر بهذه الجائزة الغالية على قلوبنا، لنبارك لهم هذا الإنجاز متمنين لهم مواصلة الرقي والتقدم والتوفيق لتحقيق المزيد من التميز”.

كما بارك الدكتور عبد العزيز الغامدي، “الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية” قائلاً: “أبطالنا في تخصصي الدمام يبدعون من جديد ويحققون جائزة الملك عبد العزيز للجودة على مستوى المملكة، باسمي وباسم منسوبي التجمع نبارك لهم هذا الإنجاز وأتمنى لهم التوفيق دائماً” فيما أكد الدكتور منصور توفيق، “المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام” قائلاً: أن هذا النجاح المُشرّف هو إهداء لمرضانا في رحلتنا التي لا حدود لها نحو إرضاء المستفيد بأعلى المقاييس، بارك الله في أبطال تخصصي الدمام من قيادات وجنود خلف الكواليس، وحماهم ووفقهم لتقديم الأفضل لكافة المستفيدين”.

من جانبها أوضحت الدكتورة رنا المنديل، “رئيسة قسم الجودة والتطوير في تخصصي الدمام”، أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة هي جائزة وطنية للتمييز المؤسسي في كافة القطاعات في المملكة: الحكومية والربحية والغير ربحية، وأن الجائزة تعتمد على عدة ركائز للتمييز المؤسسي وهي: القيادة، التخطيط الاستراتيجي، علاقات الموردين، تحسين الأداء ومؤشرات قياس الأداء، الموارد البشرية، علاقات العملاء، والعلاقات المجتمعية.