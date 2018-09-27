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تخصيص 13 مليار دولار سنويًا لمكافحة وباء السل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / محرم / 1440 هـ      27 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اتفق قادة دول العالم على تخصيص 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022 م لمكافحة وباء السل .

وجرى الاتفاق على التمويل في إعلان مشترك تم الانتهاء منه في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الخطوة بأنها “علامة فارقة في الحرب الطويلة على مرض السل”.

يذكر أن السل هو عدوى بكتيرية معدية تهاجم الرئتين، ويعد أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة على مستوى العالم وقتل ما يقدر بنحو 6ر1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العام الماضي.

ibrahim

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