تخصيص 13 مليار دولار سنويًا لمكافحة وباء السل

اتفق قادة دول العالم على تخصيص 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022 م لمكافحة وباء السل .

وجرى الاتفاق على التمويل في إعلان مشترك تم الانتهاء منه في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الخطوة بأنها “علامة فارقة في الحرب الطويلة على مرض السل”.

يذكر أن السل هو عدوى بكتيرية معدية تهاجم الرئتين، ويعد أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة على مستوى العالم وقتل ما يقدر بنحو 6ر1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العام الماضي.