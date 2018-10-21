تخصيص 3 مليارات للتمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية

أوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن الصندوق بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قام بإعداد خطة عمل لتوفير التمويل المساند لدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي وافق المقام السامي الكريم مؤخراً على اعتماده بمبلغ سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال على مدى سبع سنوات, إضافة إلى مليار وخمسمائة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع .

وكشف السهلي أن الصندوق سيخصص مبلغ بحوالي ثلاثة مليارات ريال لتمويل مجالات التنمية الريفية المستدامة تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية, إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي ورعاية وخدمة الثروة الحيوانية والسمكية والخدمات اللوجستية اللازمة بما يضمن فتح مجالات فرص عمل للشباب السعودي في عدة تخصصات في القطاع الزراعي, مضيفاً أن الخطة تتضمن العمل بالتعاون مع عدة جهات ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف تخصصاتها لمساعدتها على القيام بدورها التعاوني على الوجه المطلوب في التنمية الريفية.

وأكد السهلي أن الصندوق يعمل وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، و تعزيز الأمن الغذائي مع المحافظة على الموارد الطبيعية على تحقيق أهداف البرنامج التنموية .

وأعرب السهلي في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مايجده القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لتمكينه في الاضطلاع بدوره في المساعدة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني , مشيرا إلى أن صندوق التنمية الزراعية وعلى مدى 54 عاماً كان ومازال مساهما وبفعالية في مسيرة التنمية من خلال تقديم أكثر من 33 مليار ريال لصغار المزارعين, إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووفق رؤية المملكة 2030 .