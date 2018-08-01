الرياضة

تخفيض أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
خفض الاتحاد السعودي لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيقام بين فريقي الهلال والاتحاد على ملعب كوينز بارك رنجرز بلندن يوم السبت 18 أغسطس 2018م.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي : الفئة الذهبية 50 جنيه إسترليني، والفئة الفضية 35 جنيه إسترليني، والفئة البرونزية 15 جنيه إسترليني .

وتم إيقاف شراء التذاكر في الموقع للعمل على تعديل الأسعار بما يتوافق مع التسعيرات الجديدة، على أن يتم إعادة عملية البيع غدًا، علمًا أنه سيتم إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل .

يذكر أن شراء التذاكر سيكون متاحًا عبر موقع نادي كوينز بارك ريجرز الذي سيحتضن اللقاء ، أو عن طريق زيارة مقر النادي ، لخدمة شباك التذاكر من الاثنين إلى الجمعة.

ibrahim

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