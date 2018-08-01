تخفيض أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي

خفض الاتحاد السعودي لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيقام بين فريقي الهلال والاتحاد على ملعب كوينز بارك رنجرز بلندن يوم السبت 18 أغسطس 2018م.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي : الفئة الذهبية 50 جنيه إسترليني، والفئة الفضية 35 جنيه إسترليني، والفئة البرونزية 15 جنيه إسترليني .

وتم إيقاف شراء التذاكر في الموقع للعمل على تعديل الأسعار بما يتوافق مع التسعيرات الجديدة، على أن يتم إعادة عملية البيع غدًا، علمًا أنه سيتم إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل .

يذكر أن شراء التذاكر سيكون متاحًا عبر موقع نادي كوينز بارك ريجرز الذي سيحتضن اللقاء ، أو عن طريق زيارة مقر النادي ، لخدمة شباك التذاكر من الاثنين إلى الجمعة.