تخفيض تصنيفات شركات حكومية كبرى في قطر

الدوحة ــ وكالات

بعد ايام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو، خفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقار في قطر وغيرت النظرة المستقبلية عليها إلى مستقرة من سلبية.

ومن ابرز تلك الشركات، شركة راس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى شركة قطر للبترول، ومدينة راس لفان التابعة لها وشركة صناعات قطر.

كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، وخفضت أيضا التصنيف على قدرة بنك ” QNB “الوفاء بالتزاماته التشغيلية والتعاقدية طويلة الأمد.

وتأتي هذه التخفيضات، بحسب موديز، نظرا للصلة القوية بين الحكومة القطرية وتلك الشركات.