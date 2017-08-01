تدابير السلامة في الحج

مكة المكرمة- أحمد الأحمدي

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس اجتماعا برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العميد محمد مبارك القرشي، وذلك لمتابعة تدابير السلامة ومتطلباتها وأعمال الإطفاء والتدخل في الحوادث بالمشاريع التطويرية بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المختصين في الدفاع المدني ومسؤولي السلامة في المنشآت .

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على خطة العمل لأعمال إدارات السلامة والإطفاء بتلك المنشآت وآلية متابعة جوانب الوقاية والتدخل في حالات الحوادث بما يحقق مستوى أداء كفء وفاعل وضمان تنفيذ إجراءات عمل منظمة تهدف لرفع مستوى السلامة بما في ذلك أي مواقع تحت التشييد . وتضمن الاجتماع تبادل النقاش حول الخطط العامة وإجراءات العمل والتفتيش والمتابعة لمنظومة السلامة وجوانب التأهيل والتدريب والمتابعة وتنفيذ خطط الاخلاء من قبل إدارات تلك المنشآت . وتعد الاجتماعات ضمن خطة متابعة مجدولة تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة للمنشآت استعدادا لموسم الحج لهذا العام ، التي تهدف للوصول لأفضل درجات السلامة لحجاج وزائري بيت الله الحرام .

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