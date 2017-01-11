تداول:تحويل قيمة البيع النقدية إلى الحساب الجاري

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جدة – البلاد

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول”، خالد الحصان، إن تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية الصفقات (T+2)، لن يكون على الأسهم فقط، بل سيشمل جميع الأوراق المالية كالسندات والصناديق العقارية والصناديق الاستثمارية المتداولة.

وأوضح الحصان أن الفارق بين (T+2) و (T+0) سيكون في مدة إتمام التسوية، حيث إنه حاليا يتم التداول على مدة في نفس يوم تنفيذ الصفقة، ولكن بعد تطبيق المدة الزمنية الجديدة للتسوية سيتم التداول على يومي عمل بعد تنفيذ الصفقة.

وقال الحصان في مقابلة مع رويترز: “نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة

وأشار إلى أن الإجراءات الأخرى التي سترافق المدة الزمنية الجديدة لتسوية الصفقات هي عملية إقراض الأسهم التي تم استطلاع رأي العموم بخصوصها، بالإضافة إلى البيع على المكشوف (المشروط باقتراض الأسهم).

وأكّد أن (T+2) لن تتسبب بأي تغيير في كيفية التداول في السهم، وستكون القوة الشرائية متوفرة للبائع في نفس اللحظة، وبإمكانه البيع والشراء عشرات المرات في اليوم.

وأضاف أنه لن يتم إطلاق المدة الزمنية الجديدة لتسوية الصفقات (T+2) وما يرافقها من تعديلات، إلا بعد وجود جاهزية تامة للسوق المالية السعودية، وجميع المتعاملين بالسوق، لافتاً إلى أن التطبيق سيكون في أقرب وقت خلال الربع الثاني من 2017.