“تداول” : إدراج 7 شركات في السوق الموازية “نمو” نهاية فبراير

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الرياض ــ البلاد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أمس “الاثنين”، استعدادها إدراج 7 شركات في سوق “نمو” المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 26 فبراير

وقالت تداول في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن الإدراج في “نمو” يتطلب أن تبلغ القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى وألا تقل نسبة الطرح عن 20% وأن يبلغ عدد المساهمين ما بين 25 و50 مساهما على الأقل.

وقالت تداول إن المؤسسات المالية ستتمكن من الاستثمار المباشر في السوق الجديدة “نمو” وأيضا الأفراد من المستثمرين بشرط توافر أي من الشروط التالية:

– أن يكون المستثمر قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات كل ربع سنة خلال آخر عام.

– أن يتجاوز حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال آخر عام قبل الاستثمار في نمو.

– أن يكون المستثمر حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (‭‭CME-1‬‬) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.