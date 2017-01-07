(تداول) تبدأ غدا العمل بالتصنيف الجديد

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الرياض- البلاد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات ابتداءً من يوم غد الأحد.وقالت في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع استراتيجيتها لدعم تطوير السوق المالية،

وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.وأشارت إلى أنها قامت بمخاطبة الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد، حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملين رئيسيين لتصنيف الشركات.وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).وفيما يخص مؤشرات القطاعات الجديدة، فسيتم حسابها عند 5000 نقطة (نقطة الأساس)، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي ، مشيرة إلى أنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق ، وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير2017م، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع “تداول” الإلكتروني .