(تداول) تشطب 4 شركات خاسرة

الرياض ــ البلاد

اعلنت هيئة السوق المالية السعودية شطب رابع شركة من البورصة لعدم قدرتها تعديل اوضاعها، بعد تجاوز خسائرها الـ50% من راسمالها، ليرتفع عدد الشركات المشطوبة إلى أربع.

وقالت الهيئة انها شطبت إدراج شركة “وقاية للتأمين” من البورصة، نظراً لعدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة، لتصحيح اوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام الشركات.

وتعد هذه الحالة الرابعة، لشطب شركة من البورصة السعودية بسبب خسائرها، بعد “شركة المعجل”، و”شركة سند”، و”شركة بيشة”، التي تم شطبها جميعا الشهر الجاري.

وكانت الهيئة قد الزمت الشركات المدرجة أسهمها في البورصة المحلية، بالإعلان عن خسائرها إذا تجاوزت الـ20 بالمائة من رأسمالها، لتشدد بذلك الخناق على هذه الشركات.

وحسب الإجراءات الجديدة، فالشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50% وأكثر، سيطبق عليها أحكام المادة 150 من نظام الشركات، الذي يقضي بالدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية خلال 15 يوماً، والاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر.

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