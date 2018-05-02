أعلنت اليوم شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مركز المقاصة” شركة مساهمة برأسمال قدره (600,000,000) ريال ، بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.

وبدأت هيئة السوق المالية ، ومؤسسة النقد العربي السعودي وتداول العمل على الإجراءات النظامية اللازمة لتفعيل دور مركز المقاصة لتمكينه من البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وسيسهم تأسيس مركز مقاصة مستقل في تنويع فرص الاستثمار في السوق وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها التي ستساعد المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول وتمكن الشركات السعودية التحوط من المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات.

كما سيسهم مركز المقاصة بزيادة متانة إدارة المخاطر في السوق من خلال استحداث آليات جديدة للحد منها تمكنه من ضمان اكتمال التسوية ووفاء مختلف الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، مما سيطور البنية التحتية الحالية للسوق ويعزز من كفاءتها التشغيلية.

وبين المدير التنفيذي لتداول ،رئيس مجلس إدارة مركز المقاصة المهندس خالد بن عبد الله الحصان،أن تأسيس مركز المقاصة يأتي كخطوة فاعلة لدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، حيث سيعزز البنية التحتية للإجراءات اللاحقة لتنفيذ الصفقات وبالتالي سيحد من المخاطر ويزيد استقرار السوق ويسهم في جذب الاستثمار في السوق المالية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق رؤية المملكة 2030.