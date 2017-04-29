(تداول) تعلن نجاح تطبيق آلية تسوية الصفقات المالية

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جدة ــ البلاد

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” ، نجاح تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) حيث اكتملت تسوية الصفقات التي تم تنفيذها الاحد الماضي ، بعد إتمام كافة المراحل الفنية والتقنية للأنظمة، وربطها مع كافة أعضاء السوق.

وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس “خالد الحصان”، إن الانتقال إلى آلية التسوية الجديدة سيحدث نقلة نوعية في تصنيف السوق السعودية، مما يعزز سيولة السوق ومستوى الكفاءة والشفافية.

وكانت “تداول” قد اعلنت بدء تطبيق نظام التسوية (T+2) وذلك بعد مرور عام من حصولها على الموافقة اللازمة من هيئة السوق المالية.

وتهدف آلية التسوية الجديدة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما تؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.