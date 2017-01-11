شارك عبر واتساب

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

مع إرتفاع الأسعار وعدم توفر لبعض السلع بل وأيضاً تغيير حجم العبوات التى تُباع أصبح من الضرورى أن نقوم بتصنيع المواد الأساسية التى نستخدمها فى عمل الوصفات المختلفة ، من بين تلك المواد الطحينة والتى من السهل جداً صنعها منزلياً وبأقل التكاليف

وليس ذلك فحسب بل أيضاً طعم مميز ومضمون بعيداً عن المنتجات مجهولة المصدر والتى يدخل فى تصنيعها المواد الحافظة الضارة بالصحة

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الطحينة فى المنزل لعمل أشهى الوصفات كالشاورما العربية وطحينة الأسماك وأيضاً الفول بالحمص والطحينة

المقادير اللازمة لعمل الطحينة الخام بالمنزل

2 كوب من السمسم

كوب إلا ربع من الزيت النباتى

ملعقة كبيرة من الطحين

طريقة عمل الطحينة الخام بالمنزل

نقوم أولاً بتنقية السمسم جيداً والتأكد من نظافته وخلوه من الشوائب

نقوم بعد ذلك بإحضار مقلاة

ونضع بها السمسم

ثم يرفع على نار هادئة

نستمر فى تقليب السمسم حتى يتحمص

( قد تستغرق عملية التحميص 10 – 15 دقيقة ) ولكن يجب مراعاة عدم تركه والحرص على تقليبه بإستمرار حتى لا يحترق

ثم يرفع من على النار بعد ذلك

ويفرد على سطح أو بطبق ويترك حتى يبرد تماماً

نقوم بإحضار الخلاط

ثم نضع به حبات السمسم

ونقوم بإضافة ملعقة الطحين له

يخفق على السرعة المتوسطة

ثم نقوم بصب الزيت له بخط رفيع يشبه المعكرونة الإسباغيتى من الأعلى حتى نسمح له بأن يخفق جيداً

نستمر فى خفق المقادير حتى يطحن السمسم تماماً

ونتأكد من أنه أصبح ناعم تماماً وليس به أى حبوب من السمسم وأصبح فاتح اللون

نقوم الأن بإحضار برطمان مُعقم جيداً لحفظ الطحينة به

ثم نقوم بوضع الطحينه به برفق

ثم نحضر قليل من الزيت ونضعه على وجه الطحينة حتى تتشكل لدينا مادة عازلة من الهواء

نقوم الأن بإحكام غلق البرطمان

ووضعه بالثلاجة لحين الإستخدام

وتستخدم الطحينة المنزلية الصنع لصلاحية تمتد حتى شهرين كاملين مع مراعاة عدم تعرضها للهواء

ويمكن إستخدامها فى صنع طحينة الأسماك والمقليات والكفتة المشوية وأيضاً تقديمها مع الدجاج المشوى على الفحم أو حسب الرغبة