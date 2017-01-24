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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل جبن الأكواب بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

جبن الأكواب هو نوع من منتجات الألبان تتميز جبن الكوب بطعم كريمى قليلاً كما أنها سهلة الدهن ولها طعم يشبه الكريمة وتعتبر الوجبة المفضلة للكثيرين خاصة فى وجبات الإفطار وتدخل جبن الأكواب فى العديد من الوصفات خاصة الذى لا يحتوى على الملح مثل التشيز كيك أو التيراميسو أو الصوصات أو كريمة الزبدة وكريمة الحلويات وما سيدهشك سيدتى أن الجبن لا تتطلب لعملها سوى بعض المكونات البسيطة التى ستكتشفيها معنا

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل جبن الأكواب فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الحافظة الضارة بالصحة

المقادير اللازمة لعمل جبن الأكواب بالمنزل

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الحليب البودرة

3 مثلثات من الجبن

كوب ونصف من الزيت

ملعقة صغيرة من الخل

طريقة عمل جبن الأكواب بالمنزل

نقوم بإحضار الخلاط أولاً

ثم نقوم بوضع الخل بالخلاط

ثم يضاف له الحليب السائل ويفضل حليب كامل الدسم

ثم نضيف للمكونات بودرة الحليب

ثم نضع أخيراً الجبن المثلثات مع المكونات فى الخلاط

نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات معاً

ومن الممكن إحضار طبق ونضع به مثلثات الجبن ونظل نقلبها حتى تصبح ناعمة القوام تماماً لتسهيل عملية الخفق

نقوم أثناء تشغيل الخلاط على السرعة المتوسطة بإضافة الزيت للجبن

نستمر فى الخفق وإضافة الزيت بخط رفيع يشبه المعكرونة الإسباغيتى

سنلاحظ بعد فترة من تمازج المكونات حتى يتكل لدينا قوام ثقيل للجبن

نقوم بإطفاء الخلاط

ثم تعبئة الجبن فى أكواب وحفظه بالثلاجة لحين الإستخدام

ملاحظات الشيف نيفين عباس

سنلاحظ الخليط سائل قبل أن يبرد بالثلاجة ولكنه سيصبح بقوام ثقيل للغاية بعدما يبرد

من الممكن تنكيه الجبن بالقليل من الجبن الشيدر أو الجبن الريكوتا

من الممكن وضع ملعقة كبيرة من الزبدة مع المكونات أثناء الخفق لإعطاء طعم كريمى مميز بشكل أكبر للجبن