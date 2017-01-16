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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صلصة البيتزا بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

صلصة البيتزا هى الصلصة الأساسية المستخدمة فى عمل بيتزا المارجريتا وبيتزا اللحوم وبيتزا السى فود وبيتزا الدجاج وبيتزا الخضروات وكل أنواع البيتزا تقريباً فهى لها طعم مميز بلمسة من التوابل العطرية الإيطالية التى تعطى مذاقٌ لا ينسى

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الضارة

المقادير اللازمة لعمل صلصة البيتزا الإيطالية بالمنزل

كيلو جرام من الطماطم الطازجة

2 لتر من الماء

3 ملعقة كبيرة من الجبن البارميزان المبشور

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم المجفف ويمكن إستخدام ثوم طازج مفروم ناعم بالوصفة بدلاً من الثوم المجفف البودرة

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض

ملعقة صغيرة من بودرة البصل المجفف

ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج أو المجفف

نصف ملعقة صغيرة من البردقوش أو المردقوش أو الأوريجانو

نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الإسود

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحلو الناعمة أو البابريكا المدخنة

ربع ملعقة صغيرة من رقائق الشطة أو الفلفل الأحمر الحار وهى إختيارية لمن لا يرغب فى الطعم الحار للصلصة يمكن الإستغناء عنها

ملح بكمية مناسبة حسب الرغبة

طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية بالمنزل

نقوم فى البداية بغسل حبات الطماطم وتجفيفها

نقوم بعد ذلك بعمل علامة × بواسطة سكين حاد على رأس كل حبة من الطماطم دون قطعها فقط الإكتفاء بعمل قطع بسيط أعلاها

نقوم بغلى الماء فى قدر على النار

ثم نضع الطماطم بالماء بعد أن يغلى ويترك لمدة ثلاث دقائق

يرفع القدر من على النار

ثم تصفى الطماطم

تقشر حبات الطماطم ونتخلص من قشرتها ثم نقوم بفرمها ناعم فى الخلاط

نقوم بإضافة كافة المكونات التالية للطماطم وهى ( بودرة الثوم المجفف – عسل النحل الأبيض – بودرة البصل المجفف – الزعتر – البردقوش – الريحان المجفف – الفلفل الإسود – بودرة الفلفل الحلو الناعمة أو البابريكا المدخنة – رقائق الشطة أو الفلفل الأحمر الحار – الملح ) مع ترك الجبن خارجاً

ترفع القدر على النار وتترك لتغلى حوالى 30 دقيقة حتى تصبح كثيفة

بعد مرور أول 20 دقيقة نقوم بوضع الجبن البارميزان وتترك لإستكمال الـ 30 دقيقة

ثم ترفع وتترك لتبرد وتستخدم لدهن العجين لعمل البيتزا