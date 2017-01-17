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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل عجينة البيتزا بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

عجينة البيتزا هى أساس صنع البيتزا ، فهى المكون الأساسى حتى نحصل على البيتزا اللذيذة ، هناك نوعان من عجينة البيتزا ، نوع يكون مقرمش ونوع أخر عجينة طرية غير مقرمشة

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية والمقرمشة فى المنزل بطريقة مضمونة

المقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا الطرية أولاً بالمنزل

2 كوب طحين أبيض

2 كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

علبة من الروب أو الزبادى

طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بالمنزل

نقوم بتقليب الطحين مع الخميرة والسكر والملح فى وعاء كبير

نقوم بوضع الروب أو الزبادى للخليط ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملى للطحين

نقوم بإضافة الماء بالتدريج للطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد

نقوم بوضع العجين فى وعاء يتسع لها وتغطى وتترك فى مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها

نقوم بفردها على سطح مرشوش بالطحين وتحشى بالمكونات المفضلة لنا بعد أن تدهن بصلصة البيتزا

ومن هنا يمكن التعرف على الطريقة الأصلية لعمل صلصة البيتزا / تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل صلصة البيتزا بالمنزل

ثانياً طريقة عمل عجينة البيتزا المقرمشة فى المنزل

2 كوب طحين أبيض

2 كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

100 ملل من الزيت النباتى أو زيت الزيتون

طريقة عمل عجينة البيتزا المقرمشة بالمنزل

نقوم بتقليب الطحين مع الخميرة والسكر والملح فى وعاء كبير

نقوم بوضع الزيت النباتى أو زيت الزيتون للخليط ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملى للطحين

نقوم بإضافة الماء بالتدريج للطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد

نقوم بوضع العجين فى وعاء يتسع لها وتغطى وتترك فى مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها

نقوم بفردها على سطح مرشوش بالطحين وتحشى بالمكونات المفضلة لنا بعد أن تدهن بصلصة البيتزا