تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل الجبن بالمنزل

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الجبن بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

الجبن نوع من منتجات الألبان له العديد من النكهات وطرق التصنيع وتتميز الجبن بطعم خفيف وتعتبر الوجبة المفضلة للكثيرين خاصة فى الإفطار ووصفات الرجيم أو الدايت وتدخل الجبن فى العديد من الوصفات خاصة الجبن الذى لا يحتوى على الملح مثل التشيز كيك أو التيراميسو أو السلطة وما سيدهشك سيدتى أن الجبن لا تتطلب أكثر من ثلاث مكونات فقط لعملها !!

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الجبن فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الحافظة الضارة بالصحة

المقادير اللازمة لعمل الجبن بالمنزل

2 لتر من الحليب

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة عمل الجبن بالمنزل

نقوم بإحضار قدر يتسع للحليب

نقوم بتفريغ الحليب فى القدر ورفعه على النار حتى يسخن

بعد أن يسخن الحليب نقوم بوضع ملعقة عصير الليمون الكبيرة وملعقة الخل الأبيض الكبيرة

نقوم بتقليب الخليط جيداً

سنلاحظ أن الخليط أصبح متكتل قليلاً وبدأ فى أن يفصل من بعضه البعض

نقوم برفع القدر

ثم نقوم بإحضار قطعة من القماش (شاش) حتى نقوم بتصفية الجبن به

نحضر الشاش ونضع داخل وعاء بلاستيك

ثم نقوم بإفراغ محتويات القدر به

نقوم بربطه جيداً

ثم تعليقة فوق القدر قليلاً

يترك ليلة كاملة حتى يتصفى بالكامل

ثم تقدم

ملاحظات الشيف نيفين عباس

من الممكن الإحتفاظ بالماء الذى تم تصفيته من الجبن لوضع الجبن به مرة أخرى كمادة حافظة طبيعية

من الممكن وضع الجبن فى علبة من البلاستيك مربعة الشكل حتى نحصل على الشكل المربع للجبن أو علبة مستطيلة الشكل أو دائرية

من الممكن تغطية الجبن بقليل من زيت الزيتون وتنكيهها بالقليل من الزعتر

هناك الكثير من طرق صنع الجبن سنسردها فيما بعد لكم منها الجبن الكريمى والجبن القريش والجبن كامل الدسم والجبن خالى الدسم الذى يتم إستخدامه فى وصفات الدايت أو الرجيم وهو مفيد لمن يعانى من أمراض القلب