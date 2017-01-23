تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل الزبدة بالمنزل

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الزبدة بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

الزبدة هى أساس أغلب الوصفات إن لم تكن كُلها ، فهى المكون الأساسى للعجائن كعجينة الميل فوى والبف باسترى وأيضاً مكون أساسى فى بعض الصلصات كصلصة البشاميل وأيضاً أساسية ببعض الصوصات كصوص المشروم أو صوص الزبدة بالليمون وتدخل فى تتبيلة الأسماك واللحوم المختلفة والدجاج وهناك بعض الحلوى وأيضاً الفواكه التى من الأساسى لتحضيرها وجود الزبدة

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الزبدة فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الضارة

المقادير اللازمة لعمل الزبدة بالمنزل

لتر من كريمة الخفق

ماء مجمد للغاية

طريقة عمل الزبدة بالمنزل

نقوم بإحضار العجان

ثم تغيير شكل العجان إلى شكل الخفاقة الخاصة بخفق البيض

نقوم بإحضار الكريمة

ثم نضعها فى وعاء الخفق الخاص بالعجان

نبدأ فى تشغيل العجان على سرعه متوسطة لمدة ثلاث دقائق

ثم نقوم برفع السرعة لسرعة مرتفعة بعدما نلاحظ أن الكريمة أصبحت مرتفعة القوام وكثيفة

نقوم بإستمرار خفق الكريمة على السرعة المرتفعة

بعد مرور قليل من الوقت من الخفق

سنبدأ فى ملاحظة أن الكريمة أصبحت تتحول للون الأصفر وبدأ يظهر بعض التكتلات بها

نستمر فى الخفق سنلاحظ أن الكريمة تحولت للون الأصفر وبدأ ينزل منها القليل من الماء

نستمر فى الخفق حتى نجد الكريمة تحولت للون الأصفر تماماً وإلتصقت تماماً بالمضرب الخاص بالعجان

نقوم الأن بإطفاء العجان

ثم نقوم بأخذ الزبدة من المضرب أو الوعاء

نقوم بتصفيه الماء الذى نزل من الكريمة فهو غير ضرورى

ثم نقوم بتشكيل الزبدة بواسطة يدينا حتى نحصل على الشكل الدائرى لها

نقوم بالضغط جيداً عليها حتى نتأكد من تصفيتها تماماً

نضعها فى الماء المجمد ونخرجها ونضغط جيداً حتى تتصفى تماماً من كل الماء

نضعها فى قالب مربع أو مستطيل أو دائرى أو فى علبة أو برطمان محكم الغلق

تستخدم وقت الحاجة

ملاحظات الشيف نيفين عباس

يفضل وضع الكريمة بالثلاجة قبل خفقها لمدة 4 ساعات حتى تصبح باردة

من الممكن إستخدام المضرب الكهربائى بالوصفة إن لم يتوفر لدينا العجانة

من الممكن خفق الخليط بمضرب يدوى ولكن سيحتاج للكثير من الجهد والوقت